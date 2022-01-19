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Роналду уйдет из «Манчестер Юнайтед» если клуб не финиширует в зоне ЛЧ

Форварда не устраивает игра команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:44
Роналду уйдет из «Манчестер Юнайтед» если клуб не финиширует в зоне ЛЧ
Фото: Sky Sports

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов покинуть команду.

Это случится, если МЮ не сможет финишировать в топ-4 по итогам АПЛ и квалифицироваться в Лигу чемпионов, сообщает The Sun. Он обеспокоен состоянием и игрой команды в этом сезоне.

На данный момент МЮ идет 7-м в турнирной таблице чемпионата. От 4-го места команду отделяет пять очков.

Роналду перешел в МЮ летом. У него также был вариант со «Спортингом» и «Ман Сити».

Андрей Усмонов
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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

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