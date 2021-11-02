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Роналду: «В Бергамо никогда не бывает легко»
Форвард «Манчестер Юнайтед» – о предстоящем выездном матче с «Аталантой»
10:59
Криштиану Роналду / Фото - eluniverso.comНападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в Instagram поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Аталанты».
«Я возвращаюсь в Италию – страну, где меня тепло приняли. Италия всегда будет в моем сердце. По своему опыту знаю, что в Бергамо никогда не бывает легко, но мы сделаем все возможное для победы. Команда намерена сохранить за собой первую строчку».
Матч «Аталанта» – «Манчестер Юнайтед» состоится 2 ноября. Начало – в 22:00.
Накануне главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий матч с «Аталантой».
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