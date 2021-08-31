Покупка Роналду заставит МЮ расстаться с одним из вингеров
Роналду вместо возвращения в АПЛ мог оказаться в «Барселоне»
Агенты португальца предлагали каталонцам своего игрок
08:01
Криштиану Роналду / Фото: Ювентус
Агенты форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду предлагали услуги португальца «Барселоне», сообщает Sport.es со ссылкой на Catalunya Ràdio.
По информации источника, перед трансфером в МЮ представители обладателя пяти «Золотых мячей» связывались с «Барселоной» по поводу возможного продолжения карьеры, однако «сине-гранатовые» сразу отклонили это предложение.
Стали известны финансовые детали контракта Роналду.
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