Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 2
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
21:45 Люксембург - Азербайджан -:- Запланирован
21:45 Португалия - Ирландия -:- Запланирован

Роналду вместо возвращения в АПЛ мог оказаться в «Барселоне»

Агенты португальца предлагали каталонцам своего игрок
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:01
Роналду вместо возвращения в АПЛ мог оказаться в «Барселоне»
Криштиану Роналду / Фото: Ювентус

Агенты форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду предлагали услуги португальца «Барселоне», сообщает Sport.es со ссылкой на Catalunya Ràdio.

По информации источника, перед трансфером в МЮ представители обладателя пяти «Золотых мячей» связывались с «Барселоной» по поводу возможного продолжения карьеры, однако «сине-гранатовые» сразу отклонили это предложение.

Стали известны финансовые детали контракта Роналду.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Криштиану Роналду Барселона (футбол) Манчестер Юнайтед

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Барселона» хочет провернуть еще один громкий трансфер игрока «Атлетико»
«Барселона» хочет провернуть еще один громкий трансфер игрока «Атлетико»
Футбол Примерa (Испания)
08:29
Стал известен главный мотив МЮ купить Роналду
Стал известен главный мотив МЮ купить Роналду
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:04
Покупка Роналду заставит МЮ расстаться с одним из вингеров
Покупка Роналду заставит МЮ расстаться с одним из вингеров
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 августа 14:27
Самая высокая зарплата в АПЛ. Стали известны детали контракта Роналду с МЮ
Самая высокая зарплата в АПЛ. Стали известны детали контракта Роналду с МЮ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 августа 13:17
Сульшер: «Варан в дебюте показал свой класс»
Сульшер: «Варан в дебюте показал свой класс»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 августа 12:07
«Ювентус» попытается вернуть Пьянича
«Ювентус» попытается вернуть Пьянича
Футбол Серия А (Италия)
30 августа 11:45

Новости: Футбол

Палкин: «Матч с «Монако» был для «Шахтера» игрой года»
Палкин: «Матч с «Монако» был для «Шахтера» игрой года»
Лига чемпионов UEFA
09:11
Трубин: «Очень интересно поработать с Петраковым»
Трубин: «Очень интересно поработать с Петраковым»
Сборная Украины
08:50
Шабанов останется в «Динамо»
Шабанов останется в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
08:40
«Барселона» хочет провернуть еще один громкий трансфер игрока «Атлетико»
«Барселона» хочет провернуть еще один громкий трансфер игрока «Атлетико»
Примерa (Испания)
08:29
Стало известно расписание матчей 7-го тура УПЛ
Стало известно расписание матчей 7-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
08:21
Стал известен главный мотив МЮ купить Роналду
Стал известен главный мотив МЮ купить Роналду
Премьер-Лига (Англия)
08:04
Роналду вместо возвращения в АПЛ мог оказаться в «Барселоне»
Роналду вместо возвращения в АПЛ мог оказаться в «Барселоне»
Премьер-Лига (Англия)
08:01
Климовский отказался возглавить «Львов» – источник
Климовский отказался возглавить «Львов» – источник
Украинская Премьер-лига
07:57
Кобин объяснил, почему назначил капитаном «Миная» на матч с «Шахтером» Селезнева
Кобин объяснил, почему назначил капитаном «Миная» на матч с «Шахтером» Селезнева
Украинская Премьер-лига
07:49
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
32
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
23
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
Бокс Профессиональный бокс
28 августа 11:21
21
Все новости