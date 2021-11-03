Роналду во второй раз стал игроком месяца в МЮ

Португалец сходу стал ключевой фигурой в составе «дьяволов»

Криштиану Роналду / фото - MUFC

Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом октября в составе «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба.

Португальский форвард обогнал в голосовании голкипера Давида Де Хеа и вингера Джейдона Санчо, которые заняли второе и третье места в голосовании болельщиков соответственно.

За пять матчей в прошедшем месяце игрок забил дважды и отдал голевую передачу.

В сентябре легендарный футболист также был признан лучшим футболистом команды.

В минувшем уже ноябрьском матче португалец вновь показал свой высокий класс, дублем вытащив для МЮ ничью с «Аталантой».

К тому же, пост Роналду о том, что у него с Джорджиной будет двойня стал вторым самым «залайканным» в истории Insagram.