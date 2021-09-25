Роналду впервые не забил за МЮ. «Манкунианцы» уступили «Астон Вилле»

Бруну Фернандеш не реализовал пенальти в компенсированное время

Фото - МЮ

В шестом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Астон Вилле».

С самого начала матча хозяева завладели инициативой. Однако гости показывали организованную игру в обороне, не давая наносить слишком много ударов в створ.

В середине первого тайма травму получил Шоу. Вместо англичанина на пол появился португалец Диогу Далот.

Соотечественник защитника Роналду впервые не сумел забить после возвращения в МЮ. Хорошо врывался на ударные позиции на противоположной части поля Уоткинс.

Однако забил Хоз, принеся на последних минутах победу своей команде. Уже в компенсированное время «красных дьяволов» мог спасти еще один португалец Бруну Фернандеш. Но хавбек не реализовал пенальти

«Манчестер Юнайтед» упустил возможность вырвался в лидеры в турнирной таблице. У МЮ осталось 13 очков – столько же, сколько у «Сити», «Челси» и «Ливерпуля». Но у последних есть игра в запасе.

АПЛ, 6 тур

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» 0:1

Гол: Хоз, 88

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр (Линделеф, 67), Шоу (Диогу Далот, 34), Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини (Кавани, 82), Роналду, Гринвуд.

«Астон Вилла»: Мартинес, Хоз, Мингз, Конса, Таргетт, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Арчер, 86), Ингз (Буэндиа, 78), Уоткинс.

Шоу, Фред – Макгинн, Кэш