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Роналду впервые показал новорожденную дочку и поблагодарил за поддержку

Звездный португалец выложил семейное фото в социальные сети
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:42
Роналду впервые показал новорожденную дочку и поблагодарил за поддержку
Роналду показал новорожденную дочку / Фото: Instagram
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в соцсетях первое фото с новорожденной дочерью.

В октябре минувшего года форвард рассказал, что он и его спутница Джорджина Родригес ждут пополнение в семье – двойню – мальчика и девочку. В понедельник 37-летний португалец сообщил, что мальчик во время родов умер.

Дом, милый дом. Джио и наша крошка наконец-то вместе с нами. Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы проявляете к нашей семье. Теперь пора быть благодарными за новую жизнь в этом мире.




У Роналду есть еще четверо детей: Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео, а также Алана Мартина, которую в 2017-м родила Родригес.

Напомним, что португалец из-за смерти сына пропустил выездной поединок против «Ливерпуля».
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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

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