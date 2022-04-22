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Роналду впервые показал новорожденную дочку и поблагодарил за поддержку
Звездный португалец выложил семейное фото в социальные сети
10:42
Роналду показал новорожденную дочку / Фото: InstagramНападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в соцсетях первое фото с новорожденной дочерью.
В октябре минувшего года форвард рассказал, что он и его спутница Джорджина Родригес ждут пополнение в семье – двойню – мальчика и девочку. В понедельник 37-летний португалец сообщил, что мальчик во время родов умер.
Дом, милый дом. Джио и наша крошка наконец-то вместе с нами. Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы проявляете к нашей семье. Теперь пора быть благодарными за новую жизнь в этом мире.
У Роналду есть еще четверо детей: Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео, а также Алана Мартина, которую в 2017-м родила Родригес.
Напомним, что португалец из-за смерти сына пропустил выездной поединок против «Ливерпуля».
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