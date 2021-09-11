Феминистки готовят акцию протеста перед дебютом Роналду за МЮ
Роналду впервые сыграет за МЮ после возвращения в матче с «Ньюкаслом»
Звездный португалец попал в стартовый состав на поединок АПЛ
16:35
Фото - МЮ
В четвертом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ньюкасл».
Примечательно, что в стартовый состав МЮ попал нападающий Криштиану Роналду. Таким образом, данная встреча станет первой для португальца после возвращения в английский клуб.
Стоит также отметить, что капитанская повязка не перешла к обладателю пяти «Золотых мячей». С ней выведет команду на поле защитник Харри Магуайр.
Ранее экс-хавбек «Шахтера» Фред рассказал, как Роналду ведет себя на тренировках МЮ.
Комментарии 0