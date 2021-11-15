Роналду впервые в карьере ни разу не пробил в створ ворот соперника в матче отбора на ЧМ

Португалия проиграла Сербии

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду впервые в карьере ни разу не пробил в створ ворот соперника в матче отбора на ЧМ. Об этом сообщает Squawka.

В игре квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Португалии неожиданно проиграла Сербии (1:2) и не попала на мундиаль напрямую.

Теперь команда Фернанду Сантуша будет играть в стыковых матчах, где уже определились 8 участников, к ним присоединятся еще 4 сборные.