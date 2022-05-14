Роналду: «Всі щасливі з приводу призначення Тен Гаага. Давайте вірити в те, що наступного сезону ми виграємо трофеї»

Кріштіану Роналду / Фото - football365.com

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду відреагував на призначення з наступного сезону головним тренером команди Еріка тен Гаага:

Я сподіваюся на успіх. Весь Манчестер тоді буде задоволений. Я бажаю тен Гагу всього найкращого. Всі щасливі з приводу його призначення, не лише футболісти, але й вболівальники. Давайте вірити, що наступного року ми виграємо трофеї».