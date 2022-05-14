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Роналду: «Всі щасливі з приводу призначення Тен Гаага. Давайте вірити в те, що наступного сезону ми виграємо трофеї»

Нападник «Манчестер Юнайтед» сподівається на краще
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:29
Роналду: «Всі щасливі з приводу призначення Тен Гаага. Давайте вірити в те, що наступного сезону ми виграємо трофеї»
Кріштіану Роналду / Фото - football365.com

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду відреагував на призначення з наступного сезону головним тренером команди Еріка тен Гаага:

«Що я про нього знаю, так це його неймовірний період в «Аяксі». Це досвідчений тренер. Проте, йому потрібно буде дати час. Все повинно буде змінитися так, як він того захоче.

Я сподіваюся на успіх. Весь Манчестер тоді буде задоволений. Я бажаю тен Гагу всього найкращого. Всі щасливі з приводу його призначення, не лише футболісти, але й вболівальники. Давайте вірити, що наступного року ми виграємо трофеї».

Тим часом, «Манчестер Сіті» розбиває своїх суперників і встановив новий рекорд АПЛ.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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