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Роналду: «Всі щасливі з приводу призначення Тен Гаага. Давайте вірити в те, що наступного сезону ми виграємо трофеї»
Нападник «Манчестер Юнайтед» сподівається на краще
09:29
Кріштіану Роналду / Фото - football365.com
Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду відреагував на призначення з наступного сезону головним тренером команди Еріка тен Гаага:
«Що я про нього знаю, так це його неймовірний період в «Аяксі». Це досвідчений тренер. Проте, йому потрібно буде дати час. Все повинно буде змінитися так, як він того захоче.
Я сподіваюся на успіх. Весь Манчестер тоді буде задоволений. Я бажаю тен Гагу всього найкращого. Всі щасливі з приводу його призначення, не лише футболісти, але й вболівальники. Давайте вірити, що наступного року ми виграємо трофеї».
Тим часом, «Манчестер Сіті» розбиває своїх суперників і встановив новий рекорд АПЛ.
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