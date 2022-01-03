Роналду вывел МЮ с капитанской повязкой – команда уступила «Вулверхэмптону»

«Волки» сократили отставание от «красных дьяволов» до трех очков

Фото - МЮ

В 21-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вулверхэмптону».

Впервые с 2008 года «манкунианцев» с капитанской повязкой вывел Роналду. Помимо этого, в первый раз с января 2020 года сыграл за клуб Джонс.

Однако португалец не сумел поразить ворота соперника, а англичанин не помог уберечь свои владения. Гол Моутинью в концовке принес победу «волкам».

МЮ упустил возможность обойти «Тоттенхэм» в турнирной таблице. У «шпор» – матч в запасе и преимущество в два очка. «Вулверхемптон» сократил отставание от «красных дьяволов» до трех пунктов.

АПЛ, 21 тур

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» 0:1

Гол: Моутинью, 82

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака (Эланга, 84), Джонс, Варан, Шоу, Матич, Мактомини, Санчо (Рэшфорд, 75), Роналду, Кавани, Гринвуд (Бруну Фернандеш, 60).

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе (Дендонкер, 88), Хименес (Фабиу Силва, 81), Тринкау (Траоре, 66).

Предупреждения: Мактомини, Шоу, Матич – Жозе Са