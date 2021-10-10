Роналду забил за сборную Португалии и побил еще несколько рекордов
Роналду: «Я и представить не мог, что забью 46-ти странам»
Звездный форвард сборной Португалии установил еще один рекорд
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в своем Twitter высказался о собственных новых рекордах.
«Рекорды – всегда нечто выдающееся, но те, которые относятся к сборной, имеют особое значение. 181 матч – 181 повод для гордости! Я и представить себе не мог, что смогу забить 46 странам».
Напомним, Роналду установил два новых рекорда в матче с Катаром (3:0). Португалец провел 181-й матч за свою сборную – больше, чем кто-либо в европейских команд, а также забил 46-й национальной сборной в карьере – больше, чем кто-либо.
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