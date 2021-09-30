Роналду на последней добавленной минуте принес МЮ победу над «Вильярреалом»
Роналду: «Я вошёл в историю в этом клубе, и я хочу сделать это снова»
Португалец на последней минуте вырвал для МЮ победу
08:24
Криштиану Роналду / фото - beIN SPORTS
Нападающий МЮ Криштиану Роналду прокомментировал для Metro победу над «Вильярреалом» (2:1) в матче группового этапа ЛЧ:
«Выход из группы? Теперь всё возможно, всё открыто, и мы верим, что пройдём через это. Вот почему я вернулся, я очень скучал по этому клубу.
Я вошёл в историю в этом клубе, и я хочу сделать это снова. Я должен сказать спасибо всем болельщикам, не только за меня, но и за то, что вы подтолкнули команду, что будет очень важно, особенно в этом сезоне».
Португалец забил победный гол «дьяволов» на последней минуте компенсированного времени второго тайма.
На счету 36-летнего форварда 5 голов в 5 матчах в футболке МЮ.
Напомним, Роналду обошел Икера Касильяса и установил новый рекорд Лиги чемпионов.
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