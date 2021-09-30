Роналду: «Я вошёл в историю в этом клубе, и я хочу сделать это снова»

Криштиану Роналду / фото - beIN SPORTS

Нападающий МЮ Криштиану Роналду прокомментировал для Metro победу над «Вильярреалом» (2:1) в матче группового этапа ЛЧ:

Я вошёл в историю в этом клубе, и я хочу сделать это снова. Я должен сказать спасибо всем болельщикам, не только за меня, но и за то, что вы подтолкнули команду, что будет очень важно, особенно в этом сезоне».