Роналду голом с пенальти отправил МЮ в зону еврокубков
Роналду забил 165-й команде в своей карьере
Пострадал «Норвич»
08:30
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 165-й команде в своей карьере, сообщает Opta Sports.
В последнем туре АПЛ пострадал «Норвич» (0:1), Роналду забил им с пенальти.
Всего Роналду забил 120-ти клубам и 45-ти национальным сборным. Если учитывать только клубные соревнования, Роналду сыграл против 160-ти команд.
В турнирной таблице АПЛ МЮ уже на 5-м месте, а это – еврокубковая зона.
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