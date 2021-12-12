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Роналду забил 165-й команде в своей карьере

Пострадал «Норвич»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:30
Роналду забил 165-й команде в своей карьере
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 165-й команде в своей карьере, сообщает Opta Sports.

В последнем туре АПЛ пострадал «Норвич» (0:1), Роналду забил им с пенальти.

Всего Роналду забил 120-ти клубам и 45-ти национальным сборным. Если учитывать только клубные соревнования, Роналду сыграл против 160-ти команд.

В турнирной таблице АПЛ МЮ уже на 5-м месте, а это – еврокубковая зона.

Петр Приходько
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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

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