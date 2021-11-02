Фердинанд: «Критика в сторону Роналду позорна и крайне неуважительна»
Роналду забил в четвертом подряд матче ЛЧ за МЮ
Португалец продолжает обновлять рекорд результативности
2 ноября 23:15
Криштиану Роналду / фото - MUFC
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» на своем поле принимала «Манчестер Юнайтед».
Форвард «дьяволов» Криштиану Роналду под занавес первого тайма сравнял счет в игре.
Для португальца это уже 4-й матч в 4-ч матчах этого турнира в этой кампании.
Легендарный нападающий в очередной раз обновил рекорд результативности ЛЧ, оформив свой 138-й мяч под эгидой главного соревнования Европы.
На втором месте с 123-мя голами идет Лионель Месси.
Напомним, пост Роналду о том, что у него с Джорджиной будет двойня – второй самый «залайканный» в истории Instagram.
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