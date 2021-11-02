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Роналду забил в четвертом подряд матче ЛЧ за МЮ

Португалец продолжает обновлять рекорд результативности
Футбол Лига чемпионов UEFA
2 ноября 23:15
Роналду забил в четвертом подряд матче ЛЧ за МЮ
Криштиану Роналду / фото - MUFC

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» на своем поле принимала «Манчестер Юнайтед».

Форвард «дьяволов» Криштиану Роналду под занавес первого тайма сравнял счет в игре.

Для португальца это уже 4-й матч в 4-ч матчах этого турнира в этой кампании.

Легендарный нападающий в очередной раз обновил рекорд результативности ЛЧ, оформив свой 138-й мяч под эгидой главного соревнования Европы.

На втором месте с 123-мя голами идет Лионель Месси.

Напомним, пост Роналду о том, что у него с Джорджиной будет двойня – второй самый «залайканный» в истории Instagram.

Павел Харченко
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Аталанта

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