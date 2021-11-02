Роналду забил в четвертом подряд матче ЛЧ за МЮ

Португалец продолжает обновлять рекорд результативности

Криштиану Роналду / фото - MUFC

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» на своем поле принимала «Манчестер Юнайтед».

Форвард «дьяволов» Криштиану Роналду под занавес первого тайма сравнял счет в игре.

Для португальца это уже 4-й матч в 4-ч матчах этого турнира в этой кампании.

Легендарный нападающий в очередной раз обновил рекорд результативности ЛЧ, оформив свой 138-й мяч под эгидой главного соревнования Европы.

На втором месте с 123-мя голами идет Лионель Месси.

Напомним, пост Роналду о том, что у него с Джорджиной будет двойня – второй самый «залайканный» в истории Instagram.