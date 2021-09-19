«Вест Хэм» – МЮ: Роналду выйдет в старте, Ярмоленко остался в запасе
Роналду забил в третьем матче кряду после возвращения в МЮ
Португалец отличился в воротах «Вест Хэма»
19 сентября 16:44
Фото: twitter.com/ManUtd
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил мяч в ворота «Вест Хэма» в рамках четвертого тура АПЛ.
Это уже третья кряду встреча после возвращения португальца в МЮ, в которой он забивает. Ранее 36-летний нападающий дважды отличился в воротах «Ньюкасла» (4:1) и один раз огорчил голкипера «Янг Бойз» (1:2). То есть, Роналду забил во всех матчах, в которых появлялся на поле.
Cristiano Ronaldo goal vs West Ham United. pic.twitter.com/GZiDIfuORy— Zeeshan⁷ (@FutbolZEE) September 19, 2021
Всего же на счету Криштиану теперь 122 гола в матчах за «Манчестер Юнайтед».
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