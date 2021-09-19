Роналду забил в третьем матче кряду после возвращения в МЮ

Португалец отличился в воротах «Вест Хэма»

Фото: twitter.com/ManUtd

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил мяч в ворота «Вест Хэма» в рамках четвертого тура АПЛ.

Это уже третья кряду встреча после возвращения португальца в МЮ, в которой он забивает. Ранее 36-летний нападающий дважды отличился в воротах «Ньюкасла» (4:1) и один раз огорчил голкипера «Янг Бойз» (1:2). То есть, Роналду забил во всех матчах, в которых появлялся на поле.

Cristiano Ronaldo goal vs West Ham United. pic.twitter.com/GZiDIfuORy — Zeeshan⁷ (@FutbolZEE) September 19, 2021

Всего же на счету Криштиану теперь 122 гола в матчах за «Манчестер Юнайтед».

Онлайн трансляция матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед».