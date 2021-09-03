Роналду забрал у Кавани «семерку» и поблагодарил его за это

Португалец не планировал выступать за МЮ не под своим любимым номером

Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани / фото - Mirror

Форвард МЮ Криштиану Роналду на официальной Twitter-странице клуба поблагодарил партнера по команде Эдинсона Кавани, за то что тот отдал ему свой седьмой номер:

«Я не был уверен, что получится снова получить этот номер в «Манчестер Юнайтед», так что хотел бы сказать Эди большое спасибо за этот невероятный жест».

Кавани же, который уже стартовал в сезоне с «семеркой» на спине взял себе 21 номер, под которым выступает в сборной Уругвая. Этот номер освободил для него Дэниел Джеймс, перебравшийся в «Лидс».

Португалец переехал в Манчестер эти летом за 15 миллионов евро. Вернувшись к «дьяволам» спустя 12 лет отсутствия, Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных команд.