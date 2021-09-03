Роналду уехал из расположения сборной Португалии
Роналду забрал у Кавани «семерку» и поблагодарил его за это
Португалец не планировал выступать за МЮ не под своим любимым номером
3 сентября 08:32
Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани / фото - Mirror
Форвард МЮ Криштиану Роналду на официальной Twitter-странице клуба поблагодарил партнера по команде Эдинсона Кавани, за то что тот отдал ему свой седьмой номер:
«Я не был уверен, что получится снова получить этот номер в «Манчестер Юнайтед», так что хотел бы сказать Эди большое спасибо за этот невероятный жест».
Кавани же, который уже стартовал в сезоне с «семеркой» на спине взял себе 21 номер, под которым выступает в сборной Уругвая. Этот номер освободил для него Дэниел Джеймс, перебравшийся в «Лидс».
Португалец переехал в Манчестер эти летом за 15 миллионов евро. Вернувшись к «дьяволам» спустя 12 лет отсутствия, Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных команд.
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