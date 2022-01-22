Рангник: «Роналду слишком эмоционально показал, что не рад замене»
Роналду затормозил? У звезды МЮ пока 0 результативных действий в 2022-м году
Последний раз Криштиану забивал и ассистировал еще в декабре
19:23
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не может отличиться результативными действиями в трех последних матчах.
В последнем поединке 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0) Роналду провел полную игру. Он также не отличался в матчах с «Брентфордом» (3:1) и «Вулверхэмптоном» (0:1).
Последний раз Роналду забил 1 мяч и сделал 1 ассист 30-го декабря 2021-го года в матче с «Бернли» (3:1).
Напомним, в Англии уже считают, что МЮ победил «Вест Хэм» незаконно.
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