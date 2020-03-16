Икарди может стать заменой Роналду в «Ювентусе»
Роналду: «Жду возможности побить еще один рекорд! Голы – часть меня, я не остановлюсь»
Звездный португалец – о своей мотивации
16 марта 20:22
Криштиану Роналду / Фото - news.cgtn.comФорвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в Instagram поведал о своей мотивации и сообщил, что намерен продолжать устанавливать новые рекорды.
«Еще многого предстоит достичь, и я верю, что мы сможем сделать это вместе. Голы – это неотъемлемая часть меня. Я не могу перестать гнаться за чем-то большим, так что с нетерпением жду возможности побить еще один рекорд! Я постоянно хочу достигать все большего и большего. Думаю, именно поэтому часто говорят о том, как много у меня энергии, о том, что я никогда не остановлюсь. Может, так оно и есть, но это необходимо мне, чтобы чувствовать себя живым!».
Накануне португалец побил рекорд Пеле по количеству забитых мячей в официальных матчах.
А тем временем Мауро Икарди может стать заменой Роналду в «Ювентусе».