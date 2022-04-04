В дерби «Боруссий» дортмундская поиздевалась над менхенгладбахской
россия боится Украинского Флага. Трансляция матча Бундеслиги на 8-й минуте прекращена из-за призывов остановить войну
Недострана, себя прекрати
04 апреля 09:00
Фото: Getty Images
На россии продолжается парад тупых тоталитарных действий. На этот раз снова завершена трансляция матча чемпионата Германии из-за украинского флага на рекламном щите и призывах остановить войну. На этот раз играли «Боруссия» Менхенгладбах и «Майнц». На 8-й минуте встречи. Смех и стыд.
Напомним, это уже не первый такой случай в чемпионате Германии. Позор русне и русским террористам.
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