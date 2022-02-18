Россия опустилась в таблице коэффициентов UEFA, теперь Украина поджимает

Шотландия обошла соседнюю к нам страну

Бетис победил Зенит / Фото: Twitter Бетиса

Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов UEFA.



Соседнюю страну удалось обойти Шотландии. Вчера в Лиге Европы «Рейнджерс» обыграл на выезде «Боруссию» Дортмунд (4:2), а «Зенит», в свою очередь, проиграл «Бетису» дома (2:3).

Отметим, что в Лиге Конференций также есть представитель Шотландии – «Селтик» уступил «Буде-Глимт» (1:3) в родных стенах. А вот второй представитель России «Спартак» пока в еврокубковой весне не играл, так как сразу попал в 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, что теперь Украина догоняет в таблице именно Россию. Разница между ассоциациями – 1,682 балла. У Украины в этом еврокубковом сезоне представителей уже нет.

Обзор всех матчей игрового дня в Лиге Европы.

Обзор всех матчей игрового дня в Лиге конференций.