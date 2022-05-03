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россия собирается подавать иск касательно отстранения клубов и сборной на следующий сезон

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Футбол В Европе
17:58
россия собирается подавать иск касательно отстранения клубов и сборной на следующий сезон
артем дзюба / Фото: Twitter

рфс (российский футбольный союз) намерен подавать иск в CAS (Спортивный арбитражный суд) касательно отстранения клубов и сборной от всех международных соревнований на сезон 2022/23.

Напомним, вчера UEFA принял решение об отстранении российского футбола еще на 1 год с возможностью продления.

Отметим, что россия уже обращалась в CAS касательно отстранения клубов и сборной в этом сезоне, но получила отрицательный ответ.

Кроме того, заявку россии на проведение Евро-2028 даже не рассматривали.

Источник: sports.ru Петр Приходько
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