«россия уже освободила территорию от укронацистов больше, чем Франция». Ватник Рафаилов снова раскрыл рот

Какой же гнидой ты оказался

Сергей Рафаилов / Фото: Футбол 24 Бывший гендиректор «Зари» сергей рафаилов в своем Facebook написал очередной высер о вторжении террористической россии в Украину. Ранее рафаилов уже разевал свое еб*ло (естественно, как и всегда, с членом путина во рту) по этому поводу.

Петр Приходько