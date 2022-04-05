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«россия уже освободила территорию от укронацистов больше, чем Франция». Ватник Рафаилов снова раскрыл рот

Какой же гнидой ты оказался
Футбол Украинская Премьер-лига
04 апреля 22:50
«россия уже освободила территорию от укронацистов больше, чем Франция». Ватник Рафаилов снова раскрыл рот
Сергей Рафаилов / Фото: Футбол 24

Бывший гендиректор «Зари» сергей рафаилов в своем Facebook написал очередной высер о вторжении террористической россии в Украину.

Ранее рафаилов уже разевал свое еб*ло (естественно, как и всегда, с членом путина во рту) по этому поводу.

Петр Приходько
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Теги

Сергей Рафаилов Заря

Комментарии 2

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5 апреля 2022г. 06:50
Умные ведут политику дипломатией, нажимом на больные точки, настойчивостью и изобретательностью. Глупые - войной, которая еще неизвестно чем закончится. На пример - разбомбили все нефтебазы, а что нельзя было просто прекратить поставки бензина и солярки и чего то требовать? Нельзя было на месте сделать так, чтобы не бомбили Донбасс? А теперь освободили? Кому и зачем надо такое освобождение?
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4 апреля 2022г. 23:47
Убийство нацистов ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА - замечательная вещь!
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