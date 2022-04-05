Рафаилов: «россия виновата лишь в том, что не позволила Януковичу смыть нацистсткую дрянь с Майдана»
«россия уже освободила территорию от укронацистов больше, чем Франция». Ватник Рафаилов снова раскрыл рот
Какой же гнидой ты оказался
04 апреля 22:50
Сергей Рафаилов / Фото: Футбол 24
Бывший гендиректор «Зари» сергей рафаилов в своем Facebook написал очередной высер о вторжении террористической россии в Украину.
Ранее рафаилов уже разевал свое еб*ло (естественно, как и всегда, с членом путина во рту) по этому поводу.