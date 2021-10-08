Россия выиграла у Словакии за счет автогола, владея мячом 25% времени

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 14
Футбол (14 событий из 14) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Литва - Болгария -:- Запланирован
16:00 Казахстан - Босния и Герцеговина -:- Запланирован
19:00 Азербайджан - Ирландия -:- Запланирован
19:00 Грузия - Греция -:- Запланирован
19:00 Швеция - Косово -:- Запланирован
19:00 Финляндия - Украина -:-
19:00 Шотландия - Израиль -:- Запланирован
21:45 Фарерские острова - Австрия -:- Запланирован
21:45 Люксембург - Сербия -:- Запланирован
21:45 Швейцария - Северная Ирландия -:- Запланирован
21:45 Молдова - Дания -:- Запланирован
21:45 Андорра - Англия -:- Запланирован
21:45 Венгрия - Албания -:- Запланирован
21:45 Польша - Сан-Марино -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Кривбасс -:- Запланирован
16:00 Металлист - Николаев -:- Запланирован
17:45 Волынь - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Авангард - Полесье -:- Перенесен
Футбол (14 событий из 14) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:15 Альянс - Олимпик -:- Запланирован
17:30 Оболонь - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:30 Металлист - Кремень -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Кипр - Мальта -:- Запланирован
21:45 Беларусь - Чехия -:- Запланирован
21:45 Эстония - Уэльс -:- Запланирован
21:45 Латвия - Турция -:- Запланирован
21:45 Нидерланды - Гибралтар -:- Запланирован
21:45 Норвегия - Черногория -:- Запланирован
21:45 Хорватия - Словакия -:- Запланирован
21:45 Словения - Россия -:- Запланирован
21:45 Исландия - Лихтенштейн -:- Запланирован
21:45 Македония - Германия -:- Запланирован
21:45 Румыния - Армения -:- Запланирован

Россия выиграла у Словакии за счет автогола, владея мячом 25% времени

Подопечные Карпина должны благодарить фортуну за победу
Футбол Чемпионат мира по футболу
8 октября 23:53
Россия выиграла у Словакии за счет автогола, владея мячом 25% времени
фото - Playmaker

В квалификационном матче ЧМ-2022 сборная России дома обыграла Словакию с минимальным счетом.

Единственным голом в том матче отличился словацкий защитник «Интера» Милан Шкриньяр, забивший в свои ворота.

Гости доминировали по ходу встречи, но так и не смогли конвертировать свое преимущество в забитые голы. Словакия нанесла в 3 раза больше ударов по воротам соперника и владела мячом 75% процентов игрового времени.

Победа помогла подопечным Валерия Карпина не отстать от хорватов, которые выиграли параллельный матч. Команда Златко Далича также как и Россия набрала 16 очков за 7 туров, но лидирует по дополнительным показателям.

Отбор на ЧМ-2022, группа Н

Россия – Словакия 1:0

Голы: Шкриньяр, 24 (автогол)

Россия: Сафонов, Дивеев, Джикия, Терехов, Сутормин, Ерохин (Чистяков, 63), Баринов, Бакаев (Жемалетдинов, 73), Кузяев, Захарян (Заболотный, 46), Смолов (Фомин, 46).

Словения: Родак, Ганцко, Шатка, Шкриньяр, Пекарик, Куцка (Грошовски, 64), Гараслин, Дуда (Руснак, 64), Гамшик, Боженик (Стрелец, 64), Шранц.

Предупреждения: Куцка (52), Фомин (84), Грошовски (88).

Кипр – Хорватия 0:3

Голы: Перишич, 45, Гвардиол, 80, Ливая, 90.

Кипр: Михаил, Иоанну, Сотириу, Андреу, Псалтис, Кастанос, Авраам (Антониадис, 60), Питтас (Ционис, 46), Артиматас (Кирьяку, 69), Папулис (Лоизу, 69), Сотириу (Какулис, 85).

Хорватия: Ливакович, Станишич, Гвардиол, Чалета-Цар, Соса, Ковачич (Пашалич, 63), Модрич (Иванушец, 84), Влашич (Брекало, 68), Брозович (Якич, 84), Перишич, Крамарич (Ливая, 68).

Предупреждения: Ковачич (33), Артиматас (33), Авраам (44), Станишич (61).

Мальта – Словения 0:4

Голы: Иличич, 27, 60, Шпорар, 49, Шешко, 67.

Мальта: Бонелло, Аттард, Пепе, Мускат, Шоу, Теума, Димек (Гэмбин, 57), Мбонг (Магри, 68), Мбонг (Сатариано, 57), Монтебелло (Дегабриэле, 81), Пизани (Каруана, 68).

Словения: Облак, Мевля, Балковец, Карничник, Бийол, Куртич (Элшник, 83), Вербич (Чрнигой, 61), Иличич (Захович, 72), Ловрич (Горенц-Станкович, 71), Гнезда-Черин, Шпорар (Шешко, 61).

Предупреждения: Мбонг (66), Сатариано (88).

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная России (футбол) сборная Словакии (футбол) сборная Хорватии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ровно 22 года назад Шевченко забил шедевр в последнем официальном матче Украины и России
Ровно 22 года назад Шевченко забил шедевр в последнем официальном матче Украины и России
Футбол Сборная Украины
9 октября 12:55
1
В России предложили провести матч со сборной Украины «под эгидой дружбы и объединения народов»
В России предложили провести матч со сборной Украины «под эгидой дружбы и объединения народов»
Футбол Сборная Украины
8 октября 21:34

Новости: Футбол

Роналду забил за сборную Португалии и побил еще несколько рекордов
Роналду забил за сборную Португалии и побил еще несколько рекордов
В Европе
09:59
Главный тренер Финляндии: «Украина действовала очень активно»
Главный тренер Финляндии: «Украина действовала очень активно»
Чемпионат мира по футболу
09:56
Петраков: «Арбитр добавил к матчу 6 минут, я думал «Боже, когда это закончится»
Петраков: «Арбитр добавил к матчу 6 минут, я думал «Боже, когда это закончится»
Чемпионат мира по футболу
09:49
Павелко: «Мы сделали очень важный шаг на пути в Катар»
Павелко: «Мы сделали очень важный шаг на пути в Катар»
Чемпионат мира по футболу
09:45
Хавбек сборной Финляндии: «Украина хорошо защищалась, усложнив нам задачу»
Хавбек сборной Финляндии: «Украина хорошо защищалась, усложнив нам задачу»
Чемпионат мира по футболу
09:07
Петраков: «37 слов на пресс-конференции? Успех любит тишину»
Петраков: «37 слов на пресс-конференции? Успех любит тишину»
Чемпионат мира по футболу
08:59
Пятов: «В матче с Финляндией мы не имели права на ошибку»
Пятов: «В матче с Финляндией мы не имели права на ошибку»
Чемпионат мира по футболу
08:52
Отбор на ЧМ-2022. Кендзера забил за сборную Польши, Монзуль отработала на матче сборной Англии
Отбор на ЧМ-2022. Кендзера забил за сборную Польши, Монзуль отработала на матче сборной Англии
Чемпионат мира по футболу
08:49
Яремчук – лучший игрок матча Финляндия – Украина по версии WhoScored
Яремчук – лучший игрок матча Финляндия – Украина по версии WhoScored
Сборная Украины
08:11
Все новости

Популярные новости

Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Все новости