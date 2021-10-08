Россия выиграла у Словакии за счет автогола, владея мячом 25% времени

Подопечные Карпина должны благодарить фортуну за победу

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В квалификационном матче ЧМ-2022 сборная России дома обыграла Словакию с минимальным счетом.

Единственным голом в том матче отличился словацкий защитник «Интера» Милан Шкриньяр, забивший в свои ворота.

Гости доминировали по ходу встречи, но так и не смогли конвертировать свое преимущество в забитые голы. Словакия нанесла в 3 раза больше ударов по воротам соперника и владела мячом 75% процентов игрового времени.

Победа помогла подопечным Валерия Карпина не отстать от хорватов, которые выиграли параллельный матч. Команда Златко Далича также как и Россия набрала 16 очков за 7 туров, но лидирует по дополнительным показателям.

Отбор на ЧМ-2022, группа Н

Россия – Словакия 1:0

Голы: Шкриньяр, 24 (автогол)

Россия: Сафонов, Дивеев, Джикия, Терехов, Сутормин, Ерохин (Чистяков, 63), Баринов, Бакаев (Жемалетдинов, 73), Кузяев, Захарян (Заболотный, 46), Смолов (Фомин, 46).

Словения: Родак, Ганцко, Шатка, Шкриньяр, Пекарик, Куцка (Грошовски, 64), Гараслин, Дуда (Руснак, 64), Гамшик, Боженик (Стрелец, 64), Шранц.

Предупреждения: Куцка (52), Фомин (84), Грошовски (88).

Кипр – Хорватия 0:3

Голы: Перишич, 45, Гвардиол, 80, Ливая, 90.

Кипр: Михаил, Иоанну, Сотириу, Андреу, Псалтис, Кастанос, Авраам (Антониадис, 60), Питтас (Ционис, 46), Артиматас (Кирьяку, 69), Папулис (Лоизу, 69), Сотириу (Какулис, 85).

Хорватия: Ливакович, Станишич, Гвардиол, Чалета-Цар, Соса, Ковачич (Пашалич, 63), Модрич (Иванушец, 84), Влашич (Брекало, 68), Брозович (Якич, 84), Перишич, Крамарич (Ливая, 68).

Предупреждения: Ковачич (33), Артиматас (33), Авраам (44), Станишич (61).

Мальта – Словения 0:4

Голы: Иличич, 27, 60, Шпорар, 49, Шешко, 67.

Мальта: Бонелло, Аттард, Пепе, Мускат, Шоу, Теума, Димек (Гэмбин, 57), Мбонг (Магри, 68), Мбонг (Сатариано, 57), Монтебелло (Дегабриэле, 81), Пизани (Каруана, 68).

Словения: Облак, Мевля, Балковец, Карничник, Бийол, Куртич (Элшник, 83), Вербич (Чрнигой, 61), Иличич (Захович, 72), Ловрич (Горенц-Станкович, 71), Гнезда-Черин, Шпорар (Шешко, 61).

Предупреждения: Мбонг (66), Сатариано (88).