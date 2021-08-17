Шелаев назвал счет, с которым закончится матч «Монако» – «Шахтер»
Россиянин выйдет в основе «Монако» на матч против «Шахтера» с двумя украинцами
Следите за первой встречей раунда плей-офф Лиги чемпионов на XSPORT.ua
20:45
Фото - ФК Шахтер
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Монако» на своем поле примет «Шахтер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главный тренер «монегасков» Нико Ковач и наставник «горняков» Роберто Де Дзерби определились с составами на игру. Отметим, что хавбек французской команды Александр Головин после травмы появился в старте.
За игрой квалификации Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Монако» – «Шахтер» онлайн.
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