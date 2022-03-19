Российская пропаганда пробила дно. «Матч ТВ» мгновенно переключает кадры с украинским флагом во время матча «Вест Хэма» Ярмоленко

Похоже, рашисты просто боятся нас

Ярмоленко с фанатами Вест Хэма / Фото: Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вест Хэм» переиграл «Севилью» (2:0), решающим стал гол украинца Андрея Ярмоленко, который вышел на замену на 87-й минуте, а на 112-й принес своей команде голом путевку в четвертьфинал.

Российский транслятор встречи «Матч ТВ» в очередной раз пробил дно. Сначала во время замены Ярмоленко, когда в кадре появился украинский флаг, транслятор мгновенно сменил картинку.

А во время гола Ярмоленко, когда снова в кадр попал наш флаг, «Матч ТВ» вставил ту же картинку, что и во время замены украинца 20 минут назад. Позор.

Напомним, «Вест Хэм» в 1/4 финала Лиги Европы сыграет с «Лионом».