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Бокс. Чемпионат мира. Белград

Российская пропаганда пробила дно. «Матч ТВ» мгновенно переключает кадры с украинским флагом во время матча «Вест Хэма» Ярмоленко

Похоже, рашисты просто боятся нас
Футбол Лига Европы UEFA
19 марта 14:48
Российская пропаганда пробила дно. «Матч ТВ» мгновенно переключает кадры с украинским флагом во время матча «Вест Хэма» Ярмоленко
Ярмоленко с фанатами Вест Хэма / Фото: Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вест Хэм» переиграл «Севилью» (2:0), решающим стал гол украинца Андрея Ярмоленко, который вышел на замену на 87-й минуте, а на 112-й принес своей команде голом путевку в четвертьфинал.

Российский транслятор встречи «Матч ТВ» в очередной раз пробил дно. Сначала во время замены Ярмоленко, когда в кадре появился украинский флаг, транслятор мгновенно сменил картинку.

А во время гола Ярмоленко, когда снова в кадр попал наш флаг, «Матч ТВ» вставил ту же картинку, что и во время замены украинца 20 минут назад. Позор.

Напомним, «Вест Хэм» в 1/4 финала Лиги Европы сыграет с «Лионом».

Петр Приходько
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Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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