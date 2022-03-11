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Российские оккупанты разрушили дом известного футбольного блогера

Поворознюк заявил, что ракеты попали в его коттеджный городок
Футбол Украинская Премьер-лига
11:56
Российские оккупанты разрушили дом известного футбольного блогера
Дмитрий Поворознюк / Фото: Футбол 24

Украинский футбольный блогер Дмитрий Поворознюк в своем Instagram сообщил, что в его дом в Буче попали российские ракеты.

«Буча. В наш коттеджный городок попали ракеты. Три года назад мы переехали жить в это красивое место под Киевом. Здесь мы воспитывали детей, устраивали праздничные вечеринки, наслаждались лесным покоем и приглашали гостей.

24 февраля я был во Львове, а жена с детьми в Буче. Меня разбудил ночной звонок Юли. По аэропорту Антонова, в нескольких километрах от нашего дома, стреляли ракетами и над городом летали боевые российские вертолеты.

Большинство наших друзей уехали из Бучи в первые дни, но были и такие, кто отказался уезжать.

В этом городе погибли многие гражданские люди и многие оккупанты. Здесь сожгли многие российские техники и наши герои отбили много атак. Но орки прячутся в домах и между ними...

В нашем коттеджном городке кто-то доделывал ремонт, кое-кто не успел прожить ни дня в новом доме, кто-то работал всю жизнь, чтобы купить собственный таунхаус, или дуплекс. У кого там остались все вещи...

Я не знаю, когда вернусь назад в Бучу. Дороги, мосты, дома и критическая инфраструктура уничтожены. Но я точно знаю, что вернусь в свой дом в украинской Буче.

Что в один прекрасный солнечный день мы встретимся с соседями, обнимем друг друга и вместе будем сначала плакать, потом радоваться Победе Украины.

А дальше начнется работа и строительство новой, сильной, независимой, успешной, богатой и процветающей Украины».

Напомним, рашисты практически уничтожили стадион им. Юрия Гагарина в Чернигове, который является домашним для «Десны».

Петр Приходько
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Дмитрий Поворознюк Верес

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