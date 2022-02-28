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Российский блогер «Красава»: «Мы становимся изгоями. Россияне, не делайте вид, что ничего не происходит!»

Граждане в террористическом государстве начинают прозревать
Футбол В Европе
00:01
Российский блогер «Красава»: «Мы становимся изгоями. Россияне, не делайте вид, что ничего не происходит!»
Евгений Савин / Фото: Динамо Киев от Шурика

Известный российский блогер «Красава» высказался в своем Instagram об агрессии террористической россии касательно свободной Украины.

«Уже многие профессиональные сообщества высказались про то, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В УКРАИНЕ , но наша футбольная семья молчит!!!!! А если кто - то и пытается высказаться ( тренеры или игроки ) , то потом удаляют посты. Неужели , наши яйца настолько маленькие , чтобы просто озвучить свою позицию??? Любую , но свою!!!!!!!!! Уверен, у нас будет общее мнение - НЕТ КРОВОПРОЛИТИЮ, НЕТ СМЕРТЯМ И ЖЕРТВАМ. Нет ужасу среди людей, которым не нужна эта война.

Я не силён в политике, но в ней не нужно разбираться, чтобы понять: то что сейчас происходит - ЭТО БЕЗУМИЕ И ТРАГЕДИЯ, И ЭТО НАДО НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ.

Видел уже несколько примеров, как людям, которые публично выступили против войны, предъявляют один и тот же аргумент: а где ты был все эти 8 лет, когда убивали людей в Донецке и Луганске??? Не нужно разбираться в политике, но достаточно иметь несколько знакомых и друзей оттуда, чтобы понять: в Донецке и Луганске произошла трагедия, в которой были виноваты обе стороны, и которая принесла много жертв. Но эти жертвы не могут оправдывать новые жертв и КАТАСТРОФУ, КОТОРАЯ ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС.

Мы всегда обнимаем футболистов из Украины или других стран бывшего СНГ, называем их братьями и нам без разницы кто из какой страны, а теперь ………………… мы молчим. А МОЛЧАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ - ЭТО БЫТЬ СОГЛАСНЫМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Согласным, когда под пулями и обстрелами КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОГИБАЮТ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ. Среди которых есть уже как минимум один наш коллега - соболезную близким Дмитрия Мартыненко, который вместе с мамой погиб во время бомбардировки

Согласным, что в Киеве, Харькове и других городах люди семьями уже несколько дней и ночей подряд прячутся от бомб. Согласным, что только такими методами можно решать вопросы тем, кто стоит за этой войной.

И после этого не надо удивляться, что КЛУБЫ И СБОРНУЮ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ВСЕХ СОРЕВНОВАНИЙ ФИФА/УЕФА. Что нас по сути выкинули из мирового футбольного сообщества, и мы СТАНОВИМСЯ ИЗГОЯМИ. Потому что мы молчим и делаем вид что ничего не происходит, КОГДА МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ. Семью. Родителей. Детей. Сибирь. Но ………. я не могу молчать .

Я ЗА МИР. ВОЙНУ НУЖНО ОСТАНОВИТЬ».

Напомним, UEFA и FIFA исключили все российские команды из всех соревнований.

Петр Приходько
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