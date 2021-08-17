Российский футболист готовится к матчу с «Шахтером»

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19:08
Александр Головин / Фото - ФК Монако
Полузащитник «Монако» Александр Головин готовится к первому матчу раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Шахтера». Об этом сообщил агент футболиста Олег Артемов.
Будет он играть или нет, это решает главный тренер. Что касается характера повреждения, то у него был сильный ушиб. Но сейчас все в порядке, он готовится к игре.
Напомним, Головин получил повреждение в матче второго тура французской Лиги 1 против «Лорьяна» (0:1).
За игрой квалификации Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 17 августа, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Монако» – «Шахтер» онлайн. Начало – в 22:00.
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