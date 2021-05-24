Российский футболист – о Меликяне: «Он оскорбил мою мать. Хотел решить все по-мужски, но в итоге был один против пятерых»

Антон Кобялко Фото: instagram.com/antonkobyalko

Российский форвард армянского «Пюника» Антон Кобялко рассказал о конфликте с главным тренером клуба Егише Меликяном:



Если бы он извинился за свой поступок, то ничего бы не было. Я хотел решить все по-мужски. Приехал попрощаться с командой и решить нашу проблему. Сказал ему, что он должен извиниться, на что в ответ услышал: «Не, нифига». И я дал ему пощечину, что он аж присел. Он оскорбил меня и затронул мать, а смелости на извинения не хватило.

На меня налетел помощник тренера, затем поднялся и сам Меликян. В итоге за мной гонялось человек пять. Поймите, я же не гладиатор, зачем мне ввязываться в драку против пятерых. Я прыгнул в такси и уехал в аэропорт. На досмотре в аэропорту увидел периферическим зрением, как на меня летит мужчина в красной футболке – это был Меликян. Зарядил мне в область уха. Началась заварушка, со спины прилетел удар по голове. Не знаю, кто это был, видел лишь Меликяна и его помощника.

Нас разняли полицейские. В отделение сказал, что у меня нет никаких претензий. Поймите, я вырос там, где это не принято – в Барнауле в свое время рос на улице. Для меня неприемлемо писать заявление.

Слова Меликяна в прессе – ложь чистой воды. Он – настоящий лжец. Наверное, он хочет спасти свою тренерскую карьеру. Можно посмотреть на камеры – на видео все видно.

Клуб со мной рассчитался за остаток сезона, к ним претензий нет. Если будет предложение из Армении – с удовольствием приму. Бояться и прятаться – это не про меня.