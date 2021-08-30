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Российский клуб намерен пригласить Фонсеку
Португальский специалист может оказаться в «Спартаке»
Паулу Фонсека / Фото: Twitter
Португальский тренер Паулу Фонсека может оказаться в российском чемпионате.
Известно, что московский «Спартак» ведет переговоры со специалистом. «Спартак» хочет уволить Руя Виторию, действующего главного тренера, и назначить Фонсеку на его место во время паузы на матчи национальных сборных.
Фонсека работал в «Браге», донецком «Шахтере», а последним клубом португальца была «Рома».
Напомним, «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов в 3-м квалификационном раунде от «Бенфики» и сыграет в Лиги Европы.
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