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Российский клуб намерен пригласить Фонсеку

Португальский специалист может оказаться в «Спартаке»
Футбол В Европе
19:49
Российский клуб намерен пригласить Фонсеку
Паулу Фонсека / Фото: Twitter

Португальский тренер Паулу Фонсека может оказаться в российском чемпионате.

Известно, что московский «Спартак» ведет переговоры со специалистом. «Спартак» хочет уволить Руя Виторию, действующего главного тренера, и назначить Фонсеку на его место во время паузы на матчи национальных сборных.

Фонсека работал в «Браге», донецком «Шахтере», а последним клубом португальца была «Рома».

Напомним, «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов в 3-м квалификационном раунде от «Бенфики» и сыграет в Лиги Европы.


Источник: meta-ratings.ru Петр Приходько
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Паулу Фонсека Спартак Москва

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