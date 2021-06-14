«Тоттенхэм» в ближайшие дни официально объявит о назначении Фонсеки
Российский клуб не пошел на условия Фонсеки
Португалец просил большую зарплату
Фото: Roma Press
«Спартак» подтвердил, что вел переговоры с экс-тренером «Ромы» Паулу Фонсекой.
Спортивный директор москвичей Дмитрий Попов рассказал подробности о переговорах.
Фонсека дорого попросил? Это было главным препятствием?
«Да, там бюджет был гораздо больше. Я бы сказал, что раза в два больше».
Он не стоит того?
«По мне, нет».
«Спартак» назначил тренером другого португальца Руи Виторию.
Фонсека может возглавить «Тоттенхэм».
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