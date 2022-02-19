Российский клуб объявил о переходе экс-игрока «Карпат»

Карраскаль сменил команду

Фото: ЦСКА

Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль переехал в российский клуб.

Он арендован московским ЦСКА. Контракт рассчитан до конца сезона. У россиян будет опция выкупа футболиста.

Он уже прибыл в расположение новой команды и вскоре приступит к тренировкам.

В прошлом сезона на его счету 20 матчей, три гола и три ассиста.

В своем время хавбек играл за «Карпат».