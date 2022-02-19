«Карпаты» получат 2,5 миллиона евро за Карраскаля
Российский клуб объявил о переходе экс-игрока «Карпат»
Карраскаль сменил команду
Фото: ЦСКА
Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль переехал в российский клуб.
Он арендован московским ЦСКА. Контракт рассчитан до конца сезона. У россиян будет опция выкупа футболиста.
Он уже прибыл в расположение новой команды и вскоре приступит к тренировкам.
В прошлом сезона на его счету 20 матчей, три гола и три ассиста.
В своем время хавбек играл за «Карпат».
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