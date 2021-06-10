В Офисе президента Украины прокомментировали ситуацию со слоганом «Героям слава!» на форме сборной
Российский комментатор: «Форма с Крымом – право Украины. Только 8 стран признали присоединение полуострова к России»
Орлов высказал непопулярное в Российской Федерации мнение
20:15
Фото: Сергей Козлов / EPA / ТАСС
Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» поделился мнением о ситуации вокруг формы сборной Украины на Евро-2020:
Присоединение Крыма к России признали всего восемь стран. Даже Беларусь и Казахстан не признали. Поэтому вот такая история. Что поделать? Это право сборной Украины, и УЕФА ее поддержал.
Что касается высказываний наших депутатов, то они вообще готовы объявить войну. Но не сами пойти воевать, а чтобы войска пошли. Сами депутаты не пойдут, это известно. Слава богу, наш президент сказал, что это его не задевает. Молодцы. Закрыли эту тему.
Напомним, что самопровозглашенные власти Крыма требуют убрать контуры полуострова с экипировки национальной команды Украины.
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