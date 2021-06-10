Российский комментатор: «Форма с Крымом – право Украины. Только 8 стран признали присоединение полуострова к России»

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Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» поделился мнением о ситуации вокруг формы сборной Украины на Евро-2020:



Что касается высказываний наших депутатов, то они вообще готовы объявить войну. Но не сами пойти воевать, а чтобы войска пошли. Сами депутаты не пойдут, это известно. Слава богу, наш президент сказал, что это его не задевает. Молодцы. Закрыли эту тему.