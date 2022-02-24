Российский комментатор: «Лично я как гражданин РФ несу ответственность за эту войну»

Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
19:45
Известный российский комментатор Кирилл Дементьев в своем Twitter высказался о своей позиции относительно вторжения РФ в Украину.
«Лично я как гражданин РФ несу ответственность за эту войну. И вину».
На вторжение отреагировал еще один российский комментатор Василий Уткин.
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы. УПЛ приостановила возобновление чемпионата Украины.
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