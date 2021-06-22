Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»
Российский комментатор: «Выступление нашей сборной на Евро-2020 – провал»
Россияне вылетели из турнира, заняв последнее место в своей группе
11:18
Фото: championat.com
Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о выступление сборной России на Евро-2020. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова покинули турнир.
Не мне решать судьбу Черчесова. Сегодня он выстроил правильную тактику. Уровень нашего футбола? Возьмите игры наших клубов в еврокубках. Все логично: и там нет, и здесь нет. На чемпионате мира в 2018 году Черчесов сумел организовать команду. Эта команда была неорганизованной. Организация в игре хоть как-то появилась в третьем матче, но нет атаки.
Конечно, выступление сборной на чемпионате Европы – провал. Сегодня финны бились в игре с бельгийцами. Поставьте два матча рядом и посмотрите, какая самоотдача. Наша сборная играет в старый, несовременный футбол – это плохо.
Сборная Украины после поражения в матче с Австрией заняла третье место в группе C. Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020.