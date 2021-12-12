Российский конкурент забил в отсутствие Малиновского – «Аталанта» победила

«Верона» открыла счет, но не добыла ни одного очка

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В 17-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде одержала волевую победу над «Вероной».

Счет в середине первого тайма открыл Симеоне. Однако еще до перерыва выровнять ситуацию сумел Миранчук.

Во второй половине встречи «Аталанта» нивелировала преимущество соперника по созданным моментам. Это позволило Копмейнерсу вырвать победу для своей команды.

Полузащитник Руслан Малиновский не принял участия в матче. Украинец пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

«Аталанта» обошла «Наполи» в турнирной таблицы на одно очко. Но у неаполитанцев есть матч в запасе. «Верона» – одиннадцатая.

Серия А, 17 тур

«Верона» – «Аталанта» 1:2

Голы: Симеоне, 22 – Миранчук, 37, Копмейнерс, 62

«Верона»: Монтипо, Фараони, Чеккерини (Канчельери, 81), Маньяни (Шутало, 71), Казале, Лазович, Тамез, Илич (Велозу, 60), Капрари, Симеоне, Лазанья (Бесса, 60).

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста (Хатебур, 46), Толои, Гимшити, Демирал, Пеццелла (Паломино, 85), де Рон, Копмейнерс, Пашалич (Сапата, 56), Муриэль (Иличич, 56), Миранчук (Пессина, 78).

Чеккерини, Капрари – Сапата