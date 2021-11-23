Российский теннисист: «Наши клубы ждал бы позор в матчах против украинских команд»

Спортсмен рад, что украинцев и русских разводят в еврокубках

Евгений Кафельников / фото - Eurosport

Российский теннисист Евгений Кафельников, который раньше был первой ракеткой мира, прокомментировал на своей странице в Twitter решение разводить украинские и русские футбольные клубы в еврокубках:

«Правильно разводят сборные и клубы по футболу, а то бы нас ждал такой позор, что отмыться от него было бы невозможно очень долго».

Сборные стран также не могут встретиться между собой, так как UEFA и FIFA также из разводят.

Ранее украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказал свое мнение по этому поводу.