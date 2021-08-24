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«Ростов» может подписать одного из лидеров «Динамо»
Российскому клубу предложили Кендзеру
Томаш Кендзера / Фото: Twitter
Защитник «Динамо» Томаш Кендзера может оказаться в «Ростове».
Сообщается, что российскому клубу предложили подписать 27-летнего поляка.
Кендзера выступает за «Динамо» с 2017-го года, он провел за команду 161 матч, забил 6 мячей и сделал 15 голевых передач. Контракт Кендзеры с «Динамо» рассчитан до 2024-го года.
Ранее сообщалось, что еще один защитник «Динамо» Сидклей может перебраться в ПАОК.
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