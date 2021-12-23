Ротань будет просматривать кандидатов в молодежную сборную во время сборов клубов УПЛ в Турции

Руслан Ротань / Фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о плановой поездке в Турцию во время сборов команд УПЛ. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Конечно, мы благодарны всем нашим клубам, которые каждый день готовят игроков – практически после каждого сбора пытаемся связываться с ними и об этом говорить. Хочется выразить благодарность руководителям и менеджерам УАФ за условия, которые были созданы для подготовки к матчам молодежной сборной Украины.

Всего за год мы провели пять сборов, в которые вошли 36 тренировочных и 12 игровых дней. Здорово, что играть приходится в разных регионах страны – в Киеве, Ковалевке, Запорожье и Львове у нас была отличная поддержка. Надеюсь, такое же положительное настроение сохранится и в 2022 году, и нам удастся решить все те задачи, которые стоят перед нами.