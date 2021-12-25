Ротань: «Диктовали соперникам условия во всех матчах, кроме игры с Францией»

Руслан Ротань / Фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о положительных для команды моментах первой части отборочного цикла к Евро-2023.

Нужно прибавить в агрессивности в завершающей стадии атаки, хотя и тут наблюдается определенный, но пока небольшой прогресс. Важным показателем является и компактность после потери мяча – в нашей ситуации это напрямую влияет на качество обороны. В этом направлении тоже нужно дорабатывать.

В вопросе организации игры в атаке удалось не только добиться внутреннего прогресса, но и войти в число лучших команд отборочного турнира сразу по нескольким показателям. Так, по времени работы с мячом, количеству передач, позиционным атакам с ударами по воротам молодежная сборная Украины входит в десятку лучших команд квалификации Евро, а по точности передач – в тройку.

Просто так мяч команда старается не терять. Как подтверждение: по числу владений свыше 45-ти секунд мы уступаем только одному участнику отбора – той самой сборной Франции.

Постараемся и дальше совершенствовать эти элементы, прибавляя в агрессии в чужой штрафной и оборонительных действиях. Хотя если брать процент выигранных единоборств в обороне, то тут наша команда на восьмом месте среди всех участников квалификации.

Отмечу и вторую позицию в рейтинге нарушений правил – у нас в среднем по восемь с половиной фолов за матч. В шести играх мы заработали всего 10 предупреждений.