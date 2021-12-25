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Ротань: «Диктовали соперникам условия во всех матчах, кроме игры с Францией»

Тренер молодежной сборной Украины назвал положительные моменты отбора на Евро-2023 для команды
Футбол Сборная Украины
09:17
Ротань: «Диктовали соперникам условия во всех матчах, кроме игры с Францией»
Руслан Ротань / Фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о положительных для команды моментах первой части отборочного цикла к Евро-2023.

Во всех матчах, кроме игры во Франции, мы диктовали соперникам свои условия, значительно превосходя их во времени работы с мячом и в общей атакующей активности. Если сравнивать с минувшим отборочным циклом, то нам удалось улучшить сразу несколько ключевых, на наш взгляд, показателей – владение мячом, количество и качество передач, процент выигранных единоборств.

Нужно прибавить в агрессивности в завершающей стадии атаки, хотя и тут наблюдается определенный, но пока небольшой прогресс. Важным показателем является и компактность после потери мяча – в нашей ситуации это напрямую влияет на качество обороны. В этом направлении тоже нужно дорабатывать.

В вопросе организации игры в атаке удалось не только добиться внутреннего прогресса, но и войти в число лучших команд отборочного турнира сразу по нескольким показателям. Так, по времени работы с мячом, количеству передач, позиционным атакам с ударами по воротам молодежная сборная Украины входит в десятку лучших команд квалификации Евро, а по точности передач – в тройку.

Просто так мяч команда старается не терять. Как подтверждение: по числу владений свыше 45-ти секунд мы уступаем только одному участнику отбора – той самой сборной Франции.

Постараемся и дальше совершенствовать эти элементы, прибавляя в агрессии в чужой штрафной и оборонительных действиях. Хотя если брать процент выигранных единоборств в обороне, то тут наша команда на восьмом месте среди всех участников квалификации.

Отмечу и вторую позицию в рейтинге нарушений правил – у нас в среднем по восемь с половиной фолов за матч. В шести играх мы заработали всего 10 предупреждений.

Ротань также заявил, что настраивает команду только на победу в группе с Францией.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Руслан Ротань Сборная Украины U-21 (футбол) Евро-2023 (U-21)

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