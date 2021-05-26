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Ротань: «Если кто-то специально не приезжает в сборную, делает себе только хуже»

Тренер команды U-21 рассказал о странной природе кадровых потерь «молодежки»
Футбол Сборная Украины
07:18
Ротань: «Если кто-то специально не приезжает в сборную, делает себе только хуже»
Руслан Ротань / Фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от турнира Валерия Лобановского. Соревнования стартуют 26 мая матчем с Азербайджаном. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Уже знакомая нам ситуация, когда почему-то много кадровых потерь. Но ничего страшного. Если кто-то придумывает и не приезжает специально, то он только делает хуже себе. Тем самым, они дают шанс другим ребятам зарекомендовать себя. Я сказал игрокам, чтобы они пользовались своими возможностями. Для всех двери в молодежную сборную открыты, мы только рады. Показывайте ту игру, которую мы требуем, и все у вас будет впереди.

Относительно планов, то хотелось бы сформировать костяк команды, но, к сожалению, у нас не получается. Нельзя называть причиной этого большое количество молодых игроков в национальной сборной, ведь это, наоборот, положительный момент. Также есть травмированные. Поэтому мы снова начинаем практически с чистого листа. Но мы к этому готовы, уже второй год работаем в таких условиях, на каждый отбор у нас новые футболисты. В селекционном плане это нормально.

Разговаривали с ребятами. Нам, наверное, уже достаточно постоянно пытаться понять каждого, уже надо нести ответственность за результат. Не только тренерам, но и футболистам. Мы осознаем, что являются победителями предыдущего турнира Валерия Лобановского. Нужно всегда держать марку. Хочется как можно лучше подготовиться к сентябрьским матчам. Но нужно с сегодняшнего дня брать ответственность за результат и добиваться победы на турнире.

С Узбекистаном мы играли на мартовском турнире в Анталии, знаем эту команду. С Азербайджаном играли предыдущей сборной. Это южные страны, игроки из которых любят возиться с мячом, хорошо действуют на пространстве. Но эти команды мы не будем обращать внимания, а, прежде всего, сконцентрируемся на своей игре и будем придерживаться этого принципа.

Приглашаем болельщиков на турнир. Для нас это поддержка, дополнительный стимул для ребят. Мы постараемся не подвести. Надеемся перед болельщиками показать качественную игру команды, которая борется за результат и победу в турнире.

Стартовый поединок турнира можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина U-21 – Азербайджан U-21 онлайн. Начало – в 18:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Руслан Ротань Сборная Украины U-21 (футбол)

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