Ротань: «Если кто-то специально не приезжает в сборную, делает себе только хуже»

Руслан Ротань / Фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от турнира Валерия Лобановского. Соревнования стартуют 26 мая матчем с Азербайджаном. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Относительно планов, то хотелось бы сформировать костяк команды, но, к сожалению, у нас не получается. Нельзя называть причиной этого большое количество молодых игроков в национальной сборной, ведь это, наоборот, положительный момент. Также есть травмированные. Поэтому мы снова начинаем практически с чистого листа. Но мы к этому готовы, уже второй год работаем в таких условиях, на каждый отбор у нас новые футболисты. В селекционном плане это нормально.

Разговаривали с ребятами. Нам, наверное, уже достаточно постоянно пытаться понять каждого, уже надо нести ответственность за результат. Не только тренерам, но и футболистам. Мы осознаем, что являются победителями предыдущего турнира Валерия Лобановского. Нужно всегда держать марку. Хочется как можно лучше подготовиться к сентябрьским матчам. Но нужно с сегодняшнего дня брать ответственность за результат и добиваться победы на турнире.

С Узбекистаном мы играли на мартовском турнире в Анталии, знаем эту команду. С Азербайджаном играли предыдущей сборной. Это южные страны, игроки из которых любят возиться с мячом, хорошо действуют на пространстве. Но эти команды мы не будем обращать внимания, а, прежде всего, сконцентрируемся на своей игре и будем придерживаться этого принципа.

Приглашаем болельщиков на турнир. Для нас это поддержка, дополнительный стимул для ребят. Мы постараемся не подвести. Надеемся перед болельщиками показать качественную игру команды, которая борется за результат и победу в турнире.