Ротань вызвал Супрягу и Мудрика на матчи отбора на Евро-2023
Ротань: «Команда почти готова. Сейчас мы поправляем наши тактические огрехи»
Наставник сборной Украины U-21 – о подготовке к отбору Евро-2023
2 сентября 19:15
Руслан Ротань / Фото - footboomГлавный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань в интервью программе «Футбол NEWS» рассказал о подготовительном процессе команды к старту отбора Евро-2023.
«Cамое главное, чтобы команда была готова физически и морально. Второе – даже в первую очередь. Старт такого турнира, к сожалению, нам не удавался много лет, поэтому важно хорошо начать. Команда почти готова. Сейчас мы поправляем наши тактические огрехи по позициям».
Напомним, в группе H квалификационного этапа Евро-2023 Украина сыграет против Фарерских островов, Франции, Сербии, Северной Македонии и Армении.
Матч молодежных команд Украины и Сербии состоится 3 сентября. Начало – 19.00.
Заявка сборной Украины U-21.