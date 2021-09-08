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Ротань: «Могли закрывать матч на 20 минуте, но сами привезли себе нервную концовку»

Команда возглавила свою группу
Футбол Сборная Украины
18:20
Ротань: «Могли закрывать матч на 20 минуте, но сами привезли себе нервную концовку»
Руслан Ротань / фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал минимальную победу над Арменией (2:1) в матче отбора на Евро-2023.

Руслан Петрович, в течение матча складывалось впечатление, что ваши подопечные должны победить с большим преимуществом. Счет не по игре?

«Согласен. Думаю, что победа должна быть не такой сложной, опять же, исходя из количества голевых моментов у ворот соперника. Мы могли закрывать матч на 20-й минуте, но сами себе привезли нервную концовку. Немного сломалась структура игры за счет ненужных потерь мяча».

Было слышно, что в раздевалке сборной Украины творилось что-то невероятное...

«В раздевалке были эмоции, ребята это заслужили».

У вас интересно выглядел центр поля, где действовали три креативных исполнителя. Как вы решились на такой риск?

«Бондаренко, Судаков и Мудрик играли вместе в Юношеской лиге УЕФА. Ребята взрослеют, много получается. Мне понравилось, что в двух этих спаренных матчах на поле был настоящий коллектив. Даже когда матчи складываются не совсем удачно, ребята преломляют ход встречи».

В этой «молодежке» много новых фамилий, однако вы чувствуете, что это уже ваша команда? Кто сейчас лидер коллектива? Например, наставник сборной Армении отметил Артема Бондаренко...

«Я как тренер не должен кого-то выделять, потому что у нас есть команда, только вместе мы приобретаем победы. Впрочем, с тренерской скамьи не всегда все видно, поэтому на поле есть такой игрок, к которому тянутся и другие ребята. Я рад, что эти функции взял на себя Бондаренко».

Атмосфера на стадионе вам понравилась?

«Очень. Я хочу поблагодарить Ковалевку и президента футбольного клуба «Колос». Такой стадион для молодежной сборной –роскошь. Здесь мы сыграли два поединка и оба выиграли. Поддержка болельщиков ощущалась на протяжении всего матча. Большое им спасибо».

Насколько тщательно вы отрабатываете исполнение стандартных положений?

«Мы много внимания уделяем этому компоненту игры. Правда, сегодня не все получалось при исполнении стандартов, если, конечно, не принимать во внимание великолепный удар Мудрика. Такие голы приносят радость и вносят перелом в игру. Матч был непростым, хотя мы не думали, что он выйдет настолько сложным».

Сборная Франции потеряла очки в матче с Фарерами. Это плюс или минус, что безоговорочный фаворит позади Украине?

«Я уже сказал ребятам, что мы должны воспользоваться такими подарками, чего не было в прошлом отборе, где команда теряла очки там, где этого нельзя было делать. Сейчас мы берем свое, но все посчитаем в конце турнира».

Сборная Украины возглавила свою группу за счет ничьи главных оппонентов – сборной Франции в матче с Фарерами. У подопечных Ротаня 6 очков в двух матчах.

Напомним, победить Армению помог точный удар со штрафного Михаила Мудрика .

Источник: УАФ Павел Харченко
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Руслан Ротань сборная Украины (футбол)

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