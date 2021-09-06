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Ротань: «Мы не ставили результат во главу угла. Важно было определить костяк команды»

Украина U-21 сыграет против Армении
Футбол Сборная Украины
10:27
Ротань: «Мы не ставили результат во главу угла. Важно было определить костяк команды»
Фото: УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями УАФ от матча с Арменией в отборе на Евро-2023.

Руслан Петрович, второй под вашим руководством европейский отбор для молодежной сборной Украины начался с победы в Сербии. Какие эмоции?

«Конечно, этот успех придаст уверенности нашей команде. Ребята должным образом настроились на поединок, выполнили установку и сумели взять очки на поле сильного соперника, в составе которого выступают исполнители из чемпионатов Англии, Италии, Нидерландов. Наш коллектив выглядел целостным - это самое главное».

Какие, по вашему мнению, перспективы имеют сине-желтые в группе H?

«Не думаю, что сейчас уместно об этом говорить. У нас есть каждая игра, которая по-своему ответственная. Впереди - не менее важный матч с Арменией, в котором мы хотим добиться максимального результата и показать качественную игру. Постараемся и дальше сохранять такой баланс».

Сборная получила немало критики от болельщиков за игру 2021 года. Какие выводы она сделала из этого подготовительного периода?

«Наш тренерский штаб смотрит немного по-другому. Журналисты и болельщики требуют результата, но у нас был просмотр кандидатов в команду, мы понимали, на что идем. Мы не ставили результат во главу угла. Важно было определить костяк команды и лучше подготовиться к официальным матчам».

В конце августа в сборную приехали все игроки, которых вы рассчитывали увидеть на сборе?

«Нет. Некоторые ребята, в частности, Дидык, Очеретько, получили повреждения. Однако я рад, что те исполнители, которые были довикликани, быстро поняли наши идеи и требования и стали одним целым с коллективом».

В составе молодежной команды присутствовали игроки, которые имеют опыт еврокубковых поединков на клубном уровне или же уже вызывались в сборную (Нещерет, Мудрик, Судаков, Супряга). Это те исполнители, вокруг которых и будет строиться игра команды на пути к Евро-2023?

«Не хотелось бы переходить на имена, поскольку в первую очередь у нас команда. Есть тренировки, матчи, в которых и определяются лидеры. Да, у нас есть опытные футболисты, которые побывали в национальной сборной и хорошо подготовлены в тактическом плане, поэтому они немного быстрее схватывают, но есть и ребята из команд U-19, которые сегодня тоже показывают лидерские качества. Это тот самый Вивчаренко, Бражко. В первую очередь мы смотрим на человеческие качества, как ребята несут наши идеи».

Что вы можете сказать о следующем сопернике молодежной команды?

«Сборная Армении любит находиться на мяче, и если дать ему свободу, можно ожидать бедствия. В ее составе много техничных и быстрых футболистов. Армяне сыграны, поскольку в них сразу 17 человек представляют одну команду, ЦСКА. Причем главный тренер сборной возглавляет этот клуб. Интересный соперник. Но, как мне кажется, армянам не хватает баланса, слишком сильно они зациклены на атаке. Однако нам нужно очень серьезно подготовиться к этому поединку».

Матч состоится на стадионе «Колос» в Коваливке, где в последний раз «молодежка» в официальном матче не оставила шансов Северной Ирландии - 3:0. Какие впечатления у вас и команды остались от этой арены?

«Нам приятно там играть. Уютный, красивый стадион. В Ковалевке всегда классная атмосфера. Так, последний поединок на этой арене принес нам удачу. Будем надеяться, что эта традиция продолжится».

Игра состоится 7 сентября. Накануне, «сине-желтые» обыграли Сербию.

Андрей Усмонов
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сборная Украины (футбол) Руслан Ротань

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