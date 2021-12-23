Ротань: «Настраиваем команду только на победу в группе с Францией»

Молодежная сборная Украины занимает вторую строчку в отборе на Евро-2023

Руслан Ротань / Фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил 2021 год для своей команды. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Руслан Петрович, какую оценку вы бы поставили своему коллективу за этот год?

Наверное, я оставлю это право нашим руководителям, специалистам и болельщикам. Мы сделали свой анализ, отталкиваясь от двух задач, которые приходилось решать в течение года. Первое – это подготовка к первой части отборочного турнира. Второе – уже непосредственно сам отбор. За два подготовительных сбора мы просмотрели 36 футболистов. Не все новички смогли закрепиться в команде, но многие ребята воспользовались этим шансом. Мы ехали в Сербию, зная свой потенциал.

Признайтесь, теперь вы чаще смотрите на первое место в таблице или все еще оглядываетесь назад – в сторону преследователей?

Команду мы настраиваем только на победу в группе. Впереди игра с французами дома. Шансы есть, нужно работать. Конечно, судьба второго места, наверное, зависит уже только от нас, но о плей-офф я пока говорить не хотел бы. Важно, что нам удалось стабилизировать основной состав. Всего в шести матчах отборочного турнира приняли участие 25 футболистов, но в старте на поле выходило только 16 из них. Девять исполнителей сыграли во всех шести поединках. Только однажды в основе было сразу три смены, если сравнивать с предыдущим матчем. Но, как правило, происходила одна, максимум две перестановки.

Ранее УАФ продлила контракт с Ротанем.