Ротань – об игре молодежной сборной Украины на мемориале Лобановского: «Нет впечатлений, нет ничего»

Руслан Ротань / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение команды от Узбекистана (0:2) на мемориале Валерия Лобановского. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.

В общем после двух матчей нет впечатлений, нет ничего. Не было структуры игры, контроля, не было мысли у команды. Жаль, что не было таких важных для футбола компонентов, как желание и характер. Понятно, что были неготовы, но должно быть хоть какое-то достоинство. Не нужно искать каких-то оправданий. В этом всем только моя вина.

Я не могу оценить уровень соперников, поскольку команды находились на разной стадии готовности. Если я вызываю футболистов, то я в них уверен, верю в них. А все ошибки – мои.

Впереди у нас товарищеский матч в Турции. Нам сейчас надо восстановиться психологически, подготовиться к этому поединку. Что будет дальше – посмотрим».