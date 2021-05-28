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Ротань – об игре молодежной сборной Украины на мемориале Лобановского: «Нет впечатлений, нет ничего»

Команда проиграла оба матча
Футбол Сборная Украины
23:14
Ротань – об игре молодежной сборной Украины на мемориале Лобановского: «Нет впечатлений, нет ничего»
Руслан Ротань / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение команды от Узбекистана (0:2) на мемориале Валерия Лобановского. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.

«Какие тут могут быть впечатления? Самая большая ошибка в том, что я настаивал на проведении турнира, а он мог не состояться. Мы хотели как можно лучше подготовиться, но, к сожалению, вызвали одних футболистов, а затем состоялась непонятная эпидемия травм. Мы собрались уже тем составом, которым смогли.

В общем после двух матчей нет впечатлений, нет ничего. Не было структуры игры, контроля, не было мысли у команды. Жаль, что не было таких важных для футбола компонентов, как желание и характер. Понятно, что были неготовы, но должно быть хоть какое-то достоинство. Не нужно искать каких-то оправданий. В этом всем только моя вина.

Я не могу оценить уровень соперников, поскольку команды находились на разной стадии готовности. Если я вызываю футболистов, то я в них уверен, верю в них. А все ошибки – мои.

Впереди у нас товарищеский матч в Турции. Нам сейчас надо восстановиться психологически, подготовиться к этому поединку. Что будет дальше – посмотрим».


Напомним, в первом матче Украина уступила Азербайджану (0:1), таким образом заняв последнее место на турнире.

Петр Приходько
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Руслан Ротань

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