Ротань – об игроке «Днепра-1»: «Это будет футболист высокого класса»

Тренер оценил талант Ярмолюка

Фото: Днепр-1

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил талант хавбека «Днепра-1» Егора Ярмолюка.

Вы вызвали Егора Ярмолюка, когда ему было 16 лет. Был матч в Ковалевке и тренерский штаб сказал ему, что если он плохо сыграет, то школу будет заканчивать в деревне.

«Это мы шутили. Это тоже один из наших талантов, которому мы должны помогать раскрыться. У него большое будущее. То, как он работает над собой... Ему нужно двигаться, не сворачивать с того пути. Большой минус, что он в клубе мало играет. Но давайте не забывать, сколько ему лет. Он действительно еще юный. По уровню – это будет футболист высокого класса».

17-летний игрок отыграл уже 7 матчей в этом сезоне УПЛ.