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Ротань – об игроке «Днепра-1»: «Это будет футболист высокого класса»

Тренер оценил талант Ярмолюка
Футбол Украинская Премьер-лига
10:48
Ротань – об игроке «Днепра-1»: «Это будет футболист высокого класса»
Фото: Днепр-1

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил талант хавбека «Днепра-1» Егора Ярмолюка.

Вы вызвали Егора Ярмолюка, когда ему было 16 лет. Был матч в Ковалевке и тренерский штаб сказал ему, что если он плохо сыграет, то школу будет заканчивать в деревне.

«Это мы шутили. Это тоже один из наших талантов, которому мы должны помогать раскрыться. У него большое будущее. То, как он работает над собой... Ему нужно двигаться, не сворачивать с того пути.

Большой минус, что он в клубе мало играет. Но давайте не забывать, сколько ему лет. Он действительно еще юный. По уровню – это будет футболист высокого класса».


17-летний игрок отыграл уже 7 матчей в этом сезоне УПЛ.

Андрей Усмонов
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Руслан Ротань Егор Ярмолюк

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