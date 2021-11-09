Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь 2:0 Окончен
18:30 Альянс - Оболонь 3:2 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Ротань поблагодарил Петракова за Сироту

По просьбе тренера, футболист был отпущен в молодежную сборную

Футбол Сборная Украины
22:20
Ротань поблагодарил Петракова за Сироту
Руслан Ротань / Фото: УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире телеканалда Футбол 1 2 3 поблагодарил наставника национальной команды Александра Петракова за то, что тот отпустил в молодежку Александра Сироту.

«У нас было удаление в матче с Францией. Таловеров пропускает матч с Северной Македонией и поэтому Сирота очень важен для нас игрок. Спасибо главному тренеру, что пошел нам навстречу и вошел в наше положение.

Интеллект Сироты на достаточно высоком уровне и поэтому я уверен, что он быстро все вспомнит. Также он работал в национальной сборной и знает все принципы работы.

Нас ждут важные 2 матча и очень нужен хороший результат. Эти игры важны нам в плане результата».

Напомним, Сирота также заявил, что доволен своим вызовом в молодежную команду.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Сирота Руслан Ротань

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сирота: «Должен был быть в национальной сборной, но Ротань попросил, чтобы я тут играл»
Сирота: «Должен был быть в национальной сборной, но Ротань попросил, чтобы я тут играл»
Футбол Сборная Украины
21:50
Молодежная сборная Украины отправилась в Северную Македонию
Молодежная сборная Украины отправилась в Северную Македонию
Футбол Сборная Украины
18:35
Защитник «Динамо»: «Луческу сказал нам не вешать нос»
Защитник «Динамо»: «Луческу сказал нам не вешать нос»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:58
Ротань: «Сегодня все мои подопечные получают нужное количество игрового времени в клубах»
Ротань: «Сегодня все мои подопечные получают нужное количество игрового времени в клубах»
Футбол Сборная Украины
08:51
С Трубиными и Мудриком. Заявка молодежной сборной Украины на матчи отбора Евро-2023
С Трубиными и Мудриком. Заявка молодежной сборной Украины на матчи отбора Евро-2023
Футбол Сборная Украины
3 ноября 11:11
Сирота: «Показалось, что начали вальяжно матч со «Львовом»
Сирота: «Показалось, что начали вальяжно матч со «Львовом»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 октября 22:38

Новости: Футбол

Диалло: «Основа «Динамо» намного сильнее U19. Думаю, что готов играть в первой команде»
Диалло: «Основа «Динамо» намного сильнее U19. Думаю, что готов играть в первой команде»
Украинская Премьер-лига
23:06
Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – смелый и поэтому рискнул, как и во время карьеры игрока»
Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – смелый и поэтому рискнул, как и во время карьеры игрока»
Украинские легионеры
22:46
Ротань поблагодарил Петракова за Сироту
Ротань поблагодарил Петракова за Сироту
Сборная Украины
22:20
Сирота: «Должен был быть в национальной сборной, но Ротань попросил, чтобы я тут играл»
Сирота: «Должен был быть в национальной сборной, но Ротань попросил, чтобы я тут играл»
Сборная Украины
21:50
Футболист-гей из Австралии боится лететь на ЧМ-2022 в Катар, где смертная казнь для геев
Футболист-гей из Австралии боится лететь на ЧМ-2022 в Катар, где смертная казнь для геев
Чемпионат мира по футболу
21:38
Хави в первый день работы уволил двух сотрудников клуба
Хави в первый день работы уволил двух сотрудников клуба
Примерa (Испания)
21:10
Сборная Украины отправилась в Одессу на матч с Болгарией
Сборная Украины отправилась в Одессу на матч с Болгарией
Сборная Украины
20:56
Мудрик: «Мой кумир – Криштиану Роналду»
Мудрик: «Мой кумир – Криштиану Роналду»
Украинская Премьер-лига
20:39
Забарный: «Все хорошо, думаю, будет. Настроение боевое»
Забарный: «Все хорошо, думаю, будет. Настроение боевое»
Сборная Украины
19:59
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
8
Все новости