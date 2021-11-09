Ротань поблагодарил Петракова за Сироту

По просьбе тренера, футболист был отпущен в молодежную сборную





Руслан Ротань / Фото: УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире телеканалда Футбол 1 2 3 поблагодарил наставника национальной команды Александра Петракова за то, что тот отпустил в молодежку Александра Сироту.



«У нас было удаление в матче с Францией. Таловеров пропускает матч с Северной Македонией и поэтому Сирота очень важен для нас игрок. Спасибо главному тренеру, что пошел нам навстречу и вошел в наше положение. Интеллект Сироты на достаточно высоком уровне и поэтому я уверен, что он быстро все вспомнит. Также он работал в национальной сборной и знает все принципы работы. Нас ждут важные 2 матча и очень нужен хороший результат. Эти игры важны нам в плане результата».

Напомним, Сирота также заявил, что доволен своим вызовом в молодежную команду.