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Ротань: «Поддержал Бондаренко. Пенальти не забивают и великие футболисты»

Тренер молодежной сборной Украины прокомментировал победу над Серибией
Футбол Сборная Украины
16 ноября 22:43
Ротань: «Поддержал Бондаренко. Пенальти не забивают и великие футболисты»
Руслан Ротань / Фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями после победы в матче отбора на Евро-2023 против Сербии (2:1). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Рад за ребят, рад за команду. Я им всегда говорю, что они самые лучшие. А что касается прошлой игры, то коллектив заслужил эту победу и, возможно, она должна была быть не минимальной. Очень надеюсь, что в будущем мы будем более уверенно проводить свои матчи.

 «Арена Львов» – это что-то невероятное. Еще будучи футболистом, я получал лучшие эмоции от поддержки болельщиков, ажиотажа вокруг поединков, от побед.

Наша победа была непростой, да и не может быть победа проста в ключевом поединке. Этим выигрышем мы, можно сказать, вычеркнули сборную Сербии из своих главных конкурентов. Теперь будем сосредотачиваться на борьбе со сборной Франции.

Что касается сегодняшней игры, то на поле был коллектив, жаждавший победы. Это касается как тех ребят, кто был на поле, так и тех, кто был на скамейке запасных. Я вообще мечтаю, чтобы вся команда была лидером, тогда игра и результат будут еще лучше.

Что сказал Бондаренко? Поддержал. Пенальти не забивают и великие футболисты. Ничего страшного. Через это нужно пройти. Так игроки становятся сильнее. Артем – серьезный парень, он не сник, а еще с большим упорством продолжил действовать на поле.

Если брать стратегически, то теперь главный конкурент – Франция. Но впереди еще четыре поединка, которые я бы тоже назвал ключевыми. Если мы будем и дальше побеждать, то на финише посмотрим, как все получится. Я сказал ребятам, что я в них верю. Я почему-то уверен, что они сильнее французов.

Также юношеская сборная Украины U-17 сенсационно одолела Португалию (3:2) и выиграла отборочную группу на Евро.

Сергей Стаднюк
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Теги

Евро-2023 (U-21) Руслан Ротань сборная Сербии (футбол)

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