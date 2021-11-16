Ротань: «Поддержал Бондаренко. Пенальти не забивают и великие футболисты»

Руслан Ротань / Фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями после победы в матче отбора на Евро-2023 против Сербии (2:1). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

«Арена Львов» – это что-то невероятное. Еще будучи футболистом, я получал лучшие эмоции от поддержки болельщиков, ажиотажа вокруг поединков, от побед.

Наша победа была непростой, да и не может быть победа проста в ключевом поединке. Этим выигрышем мы, можно сказать, вычеркнули сборную Сербии из своих главных конкурентов. Теперь будем сосредотачиваться на борьбе со сборной Франции.

Что касается сегодняшней игры, то на поле был коллектив, жаждавший победы. Это касается как тех ребят, кто был на поле, так и тех, кто был на скамейке запасных. Я вообще мечтаю, чтобы вся команда была лидером, тогда игра и результат будут еще лучше.

Что сказал Бондаренко? Поддержал. Пенальти не забивают и великие футболисты. Ничего страшного. Через это нужно пройти. Так игроки становятся сильнее. Артем – серьезный парень, он не сник, а еще с большим упорством продолжил действовать на поле.

Если брать стратегически, то теперь главный конкурент – Франция. Но впереди еще четыре поединка, которые я бы тоже назвал ключевыми. Если мы будем и дальше побеждать, то на финише посмотрим, как все получится. Я сказал ребятам, что я в них верю. Я почему-то уверен, что они сильнее французов.