Ротань рассказал о подготовке сборной Украины к отбору на Евро-2023

Тренер молодежной сборной доволен прогрессом подопечных

Руслан Ротань / фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины по футболу U-21 Руслан Ротань накануне тренировочного сбора команды ответил на пару вопросов пресс-службе УАФ. Наставник рассказал о целях команды на ближайшее время, а также прокомментировал личные успехи подопечных.

Руслан Петрович, 22 марта молодежная сборная Украины начинает подготовку к отборочному раунду Евро-2023 (U-21). Какие задачи вы будете ставить перед своими подопечными в квалификации?

Все знают оппонентов в нашей группе. Соперники – не подарок. Французы в предыдущем отборочном цикле выиграли девять из 10-ти матчей. В составе сборной Сербии много футболистов выступает в итальянской Серии А. Однако никто не снимает с нас ответственности за результат. Будем бороться. Вместе с тем мы будем и воспитывать молодежь, чтобы она была готова к переходу в главную команду страны. Если в прошлом отборе у нас получилось дать ребятам понимания игры, но не сложилось с результатом, то сейчас постараемся объединить эти две цели.

Есть разочарование, что в соперниках такие сильные команды?

В спорте всегда есть победитель и побежденный. Мы работаем на позитиве и будем стараться выиграть как можно больше матчей.

Одним из этапов вашей зимней работы был просмотр кандидатов в сборную в Турции. Какие впечатления остались у вас после этого вояжа? И кого бы вы могли выделить?

Все прошло на хорошем уровне, за что хотелось бы поблагодарить руководство УАФ. Есть группа ребят, которая себя хорошо зарекомендовала. Более того, многие из футболистов уже выступает за первые команды клубов, и это нас обнадеживает, ведь в прошлом отборе можно было по пальцам одной руки сосчитать тех, кто играл в основе на клубном уровне.

Насколько сильно ощущается проблема того, что футболисты, которые сейчас приходят в «молодежку», через карантинные меры не играли в юношеских сборных?

Действительно, есть нюансы из-за того, что необходимо возвращаться назад, давать ребятам материал, по которому они должны учиться. Однако радует тот факт, что национальной команде есть откуда черпать таланты.

Можете поделиться планами молодежной сборной на период подготовки к отборочному турниру?

Ближайший – мартовский – сбор пройдет в Турции. Там мы в рамках международного турнира Antalya Cup сыграем три поединка. В мае состоится Турнир Валерия Лобановского, после которого мы на выезде сыграем спарринг со сборной Турции. А в сентябре стартует отбор.

Календарь квалификационных матчей был определен путем жеребьевки. Почему не удалось договориться?

Договорились практически все, но парадокс в том, что сборная Армении, которая занимает последнее место в рейтинге нашей группы, не нашла понимания со многими командами.

Кто в нынешней молодежной сборной должен или может стать лидером команды?

Давайте не будем переходить на персоналии, поскольку это молодежь, и едва не любой комплимент в его сторону может помешать футболисту идти правильным путем. Пока более адаптированными к ситуации будут те ребята, которые участвовали в прошлом отборочном цикле.

Была ли у вас разговор с Андреем Шевченко по исполнителей «молодежки», которых наставник видит в национальной команде?

Беседа еще состоится, но мы и сами понимаем, кто из потенциальных игроков «молодежки» уже является полноправным игроком главной команды страны. Если по каким-то причинам эти футболисты не будут востребованы Андреем Шевченко, мы с радостью ждать них в молодежной сборной. Хотя мы больше не смотрим на помощь из национальной команды, а рассматриваем юношей, которые могли бы раскрыться в нашем коллективе.

Напомним, взрослая сборная Украины проведет матчи отбора на ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном без зрителей.



