Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Ротань рассказал о подготовке сборной Украины к отбору на Евро-2023

Тренер молодежной сборной доволен прогрессом подопечных
Футбол Сборная Украины
13:49
Ротань рассказал о подготовке сборной Украины к отбору на Евро-2023
Руслан Ротань / фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины по футболу U-21 Руслан Ротань накануне тренировочного сбора команды ответил на пару вопросов пресс-службе УАФ. Наставник рассказал о целях команды на ближайшее время, а также прокомментировал личные успехи подопечных.

Руслан Петрович, 22 марта молодежная сборная Украины начинает подготовку к отборочному раунду Евро-2023 (U-21). Какие задачи вы будете ставить перед своими подопечными в квалификации?

 Все знают оппонентов в нашей группе. Соперники – не подарок. Французы в предыдущем отборочном цикле выиграли девять из 10-ти матчей. В составе сборной Сербии много футболистов выступает в итальянской Серии А. Однако никто не снимает с нас ответственности за результат. Будем бороться. Вместе с тем мы будем и воспитывать молодежь, чтобы она была готова к переходу в главную команду страны. Если в прошлом отборе у нас получилось дать ребятам понимания игры, но не сложилось с результатом, то сейчас постараемся объединить эти две цели.

 Есть разочарование, что в соперниках такие сильные команды?

 В спорте всегда есть победитель и побежденный. Мы работаем на позитиве и будем стараться выиграть как можно больше матчей.

 Одним из этапов вашей зимней работы был просмотр кандидатов в сборную в Турции. Какие впечатления остались у вас после этого вояжа? И кого бы вы могли выделить?

 Все прошло на хорошем уровне, за что хотелось бы поблагодарить руководство УАФ. Есть группа ребят, которая себя хорошо зарекомендовала. Более того, многие из футболистов уже выступает за первые команды клубов, и это нас обнадеживает, ведь в прошлом отборе можно было по пальцам одной руки сосчитать тех, кто играл в основе на клубном уровне.

 Насколько сильно ощущается проблема того, что футболисты, которые сейчас приходят в «молодежку», через карантинные меры не играли в юношеских сборных?

 Действительно, есть нюансы из-за того, что необходимо возвращаться назад, давать ребятам материал, по которому они должны учиться. Однако радует тот факт, что национальной команде есть откуда черпать таланты.

 Можете поделиться планами молодежной сборной на период подготовки к отборочному турниру?

Ближайший – мартовский – сбор пройдет в Турции. Там мы в рамках международного турнира Antalya Cup сыграем три поединка. В мае состоится Турнир Валерия Лобановского, после которого мы на выезде сыграем спарринг со сборной Турции. А в сентябре стартует отбор.

 Календарь квалификационных матчей был определен путем жеребьевки. Почему не удалось договориться?

 Договорились практически все, но парадокс в том, что сборная Армении, которая занимает последнее место в рейтинге нашей группы, не нашла понимания со многими командами.

 Кто в нынешней молодежной сборной должен или может стать лидером команды?

 Давайте не будем переходить на персоналии, поскольку это молодежь, и едва не любой комплимент в его сторону может помешать футболисту идти правильным путем. Пока более адаптированными к ситуации будут те ребята, которые участвовали в прошлом отборочном цикле.

 Была ли у вас разговор с Андреем Шевченко по исполнителей «молодежки», которых наставник видит в национальной команде?

 Беседа еще состоится, но мы и сами понимаем, кто из потенциальных игроков «молодежки» уже является полноправным игроком главной команды страны. Если по каким-то причинам эти футболисты не будут востребованы Андреем Шевченко, мы с радостью ждать них в молодежной сборной. Хотя мы больше не смотрим на помощь из национальной команды, а рассматриваем юношей, которые могли бы раскрыться в нашем коллективе. 

Напомним, взрослая сборная Украины проведет матчи отбора на ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном без зрителей.


Источник: УАФ Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сборная Украины U-21 (футбол) Руслан Ротань

Новости: Футбол

Экс-лидер «Ромы» Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии
Экс-лидер «Ромы» Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии
В Европе
16:40
А столько ждали… Финал прошлогоднего Кубка Испании пройдет без зрителей
А столько ждали… Финал прошлогоднего Кубка Испании пройдет без зрителей
Примерa (Испания)
16:19
Шмейхель: «Если Флик уйдет в сборную, то «Бавария» – идеальный вариант для Клоппа»
Шмейхель: «Если Флик уйдет в сборную, то «Бавария» – идеальный вариант для Клоппа»
Бундеслига (Германия)
16:14
Матчи сборной Украины могут провести в Днепре
Матчи сборной Украины могут провести в Днепре
Сборная Украины
15:46
«Динамо» обратилось в УАФ по поводу оскорбительных высказываний Лучи
«Динамо» обратилось в УАФ по поводу оскорбительных высказываний Лучи
В Украине
15:34
«Челси» вступил в борьбу с «Барселоной» за Агуэро
«Челси» вступил в борьбу с «Барселоной» за Агуэро
Премьер-Лига (Англия)
15:12
Моуриньо: «Тюрьма для тренера «Динамо»? На игру это никак не повлияет»
Моуриньо: «Тюрьма для тренера «Динамо»? На игру это никак не повлияет»
Лига Европы UEFA
14:58
Голкипер «Шахтера»: «Доннарумма – это Доннарумма, Трубин – это Трубин»
Голкипер «Шахтера»: «Доннарумма – это Доннарумма, Трубин – это Трубин»
Лига Европы UEFA
14:57
Лига Европы. «Вильярреал» – «Динамо». Онлайн трансляция
Лига Европы. «Вильярреал» – «Динамо». Онлайн трансляция
Лига Европы UEFA
14:51
Все новости

Популярные новости

Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Теннис WTA
14 марта 11:53
3
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
15 марта 07:53
1
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
MMA
14 марта 20:55
1
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Дзюдо
13 марта 09:27
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
11 марта 18:28
Владимир Кличко отреагировал на смерть Марвина Хаглера
Владимир Кличко отреагировал на смерть Марвина Хаглера
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 22:00
Все новости

Анонсы

Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
19:55
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
19:55
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
19:55
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
19:55
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
22:00
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
19 марта 18:00
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
20 марта 14:00
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
TV
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
20 марта 14:10
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
20 марта 17:00
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
20 марта 19:30
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
WEB
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
20 марта 19:30
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
WEB
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
20 марта 21:00
Сражение за вакантный пояс чемпиона мира. Лоуренс Околе – Кшиштоф Гловацки. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за вакантный пояс чемпиона мира. Лоуренс Околе – Кшиштоф Гловацки. Онлайн трансляция
20 марта 23:00
Бой за пояс WBO. Верджил Ортис – Морис Хукер. Онлайн трансляция
WEB
Бой за пояс WBO. Верджил Ортис – Морис Хукер. Онлайн трансляция
21 марта 05:00
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Химик». Видео трансляция
21 марта 14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
21 марта 16:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21 марта 18:40
Программа о хоккее – «Ледниковый период»
TV
Программа о хоккее – «Ледниковый период»
22 марта 17:30